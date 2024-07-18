GrainFromUA: відправлено першу з трьох партій до Палестини для понад 100 000 сімей

Судно з 1 тисячею тонн пшеничного борошна для Палестини прибуло з Туреччини до Йорданії в межах Grain from Ukraine.

Ініціатива президента України GrainFromUA у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою ООН (World Food Programme, WFP) відправила першу з трьох партій до Палестини, яка забезпечить харчову допомогу понад 100 000 сімей, які опинилися в епіцентрі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Україна надає життєво необхідну допомогу невинним мирним жителям, які страждають від нестачі продовольства та перебувають під загрозою голоду. Через російське вторгнення 70 мільйонів людей у всьому світі опинилися в продовольчій кризі.

«Продовольча безпека» – важливий пункт Формули миру Володимира Зеленського. І Україна спільно з партнерами продовжуємо працювати над конкретними кроками для подолання продовольчої кризи. Ініціатива президента GrainFromUA має і надалі успішно, безперервно і безпечно реалізовуватися.

Cудно з 1 тисячею тонн пшеничного борошна для Палестини прибуло з Туреччини до Йорданії в межах Grain from Ukraine.

Ця партія стала першою поставкою до Палестини в межах цієї ініціативи. У найближчі місяці заплановано відправлення інших суден. Загалом у межах ініціативи Україна планує доставити понад 7 тисяч тонн пшеничного борошна до Гази за підтримки донорів, зокрема Норвегії, Австрії, Естонії, Франції та Ісландії.

Глава Офісу президента зазначає, що Україна завжди була й надалі залишатиметься донором продовольчої безпеки для всього світу. За час існування програми Україна постачала продукти харчування першої необхідності для багатьох країн, зокрема для Судану, Ефіопії, Кенії та Ємену.

“Продовольча безпека є одним із важливих пунктів Формули миру, і я закликаю всі країни приєднатися до наших колективних зусиль для її досягнення”, – написав Єрмак.

Також він зауважив, що Україна продовжує дотримуватися своїх зобов’язань щодо підтримання країн, які цього потребують, і демонструє свою солідарність і відповідальність за глобальну продовольчу безпеку.

Зазначимо, на початку цього місяця Єрмак повідомив, що з моменту започаткування ініціативи Grain From Ukraine восени 2022 року з України відправили 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії.