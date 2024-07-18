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США завершили гуманітарну операцію в Газі з тимчасовим пірсом

Критики вважають, що проєкт не виправдав очікувань і вкладених в нього грошей.

США завершили гуманітарну операцію в Газі з тимчасовим пірсом
Фото: EPA/UPG

Віцеадмірал Бред Купер на брифінгу у Пентагоні повідомив про завершення місії американських військових щодо забезпечення морського гуманітарного коридору у Смугу Гази. Тимчасовий пірс, споруджений для цього проєкту, розберуть.

Як пише The Guardian, центральне командування армії США вважає, що, попри складні погодні та безпекові умови, місію можна вважати успішною, адже палестинцям було доставлено близько 9 мільйонів кілограмів гуманітарних вантажів.

Проте критики переконані, що вкладені у побудову та охорону пірсу 230 мільйонів доларів стали марною витратою коштів. Морський коридор не забезпечив Газу достатньою кількістю їжі для запобігання голоду, натомість відволік увагу світової спільности від необхідності відкриття наземних шляхів постачання до Сектора Гази. 

Навіть президент США Джо Байден визнав, що проєкт став для нього розчаруванням, адже він очікував від нього більших результатів. 

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