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Сили оборони відійшли з Урожайного на Донеччині для збереження життя військових, – ОСУВ "Хортиця"

Назар Волошин зазначив, що армія РФ розбила селище майже вщент.

Сили оборони відійшли з Урожайного на Донеччині для збереження життя військових, – ОСУВ "Хортиця"
Фото: мапа проєкту Deep State

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Назар Волошин телефоном повідомив Суспільному, що Сили оборони України відійшли з Урожайного Донецької області. 

"Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону", – повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання.

Рішення про відхід з Урожайного ухвалили, оскільки позиції Сил оборони, як і сам населений пункт, були зруйновані постійними, комбінованими і тривалими обстрілами російських військ, пояснив Волошин.

"Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових", – сказав речник "ОСУВ" Хортиця.

За словами Волошина, армія РФ не рахується із втратами, руйнуючи українські міста та селища.

"Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня несе чималі втрати. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат – зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому", – додав Волошин.

Він підкреслив, що українські військові контролюють ситуацію на тому напрямку.

Суспільне зазначає, що повідомлення про відхід ЗСУ від позицій в Урожайному з'явилось 11 липня, проте в ОСУВ "Хортиця" тоді ці дані спростовували.

Населений пункт перебував в окупації з березня 2022 року. Сили оборони звільнили селище Урожайне в ході літнього контрнаступу на півдні Донецької області у 2023 році. Про звільнення Урожайного стало відомо 16 серпня.

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