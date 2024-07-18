​Чи вирушать грецькі F-16 в Україну?

32 винищувачі Block 30 F-16C/D , які, згідно з заявами неназваних джерел «Аль-Джазіри», Греція планує передати Україні через апгрейд у США.

Польща готова передати нам залишок своїх МіГ-29 — 14 машин, більша частина яких пройшла сито модернізацій, отримала сумісну шину із західною архітектурою, екрани, навігацію тощо.

Фото: EPA/UPG F-16 злітає з аеродрому в Ягелі, Німеччина, 12 травня 2014 р. Грецький винищувачзлітає з аеродрому в Ягелі, Німеччина, 12 травня 2014 р.

Греки виводять з експлуатації парк старих винищувачів. Вони придбали 24 борти Dassault Rafale у Франції та отримали дозвіл Держдепу імпортувати 40 машин п'ятого покоління F-35.

Найсвіжіші грецькі F-16 — без мікротріщин — пройдуть модернізацію до Block 70 Viper — найсучаснішого апарата на базі F-16. Усе це займе кілька років, а операційної спроможності ескадрильї набудуть узагалі нескоро.

Країна витрачає на оборону 3,5 % ВВП, 40 % цих коштів — на закупівлю й модернізацію техніки. Наявність сильного супротивника під боком стимулює такі видатки.

Тому що будь-які політичні розбрати й внутрішній порядок денний поступаються питанням безпеки — ми ще тільки маємо це вивчити.

Чи це хороша для нас ідея? Так, цілком.

Так убивають одразу кількох зайців — греки самі ніби не постачають техніку (свого часу словаки й поляки зволікали багато місяців, щоб не передавати власноруч, але), при цьому отримують преференції в ціні або комплектації F-35. США не послаблюють своїх сил у разі конфлікту з Китаєм.

Фото: EPA/Giorgos Vitsaras Rafale, закуплених для ВПС Греції після їх прибуття на авіабазу Танагра, січень 2022 р. Грецький священник освячує перші шість із 24 винищувачівзакуплених для ВПС Греції після їх прибуття на авіабазу Танагра, січень 2022 р.

Крім того, Вашингтон може розширювати можливості своїх заводів, модернізуючи грекам до F-16 Block 70 (а там 90 бортів, дуже смачний контракт), а українцям — до Block 50.

Усім вигідно, а отже, шанси є.

Загалом логічно. Нам потрібен пул літаків, щоб закривати втрати, які не лише бойові, — наприклад, аварії під час тренувань, різні поломки й ушкодження внаслідок експлуатації та ворожого вогню.

Варто також пам'ятати, що відсоток боєготовності бортів, операційної готовності в тих самих Румунії та Польщі ніколи не перевищував 65 % — після років постачань.

Та що там Східна Європа — у США ця цифра рідко була більшою за 80 % від парку, а частіше 70 %.

Тож обіцяні 65 F-16 від коаліції з Данії, Норвегії, Нідерландів і Бельгії; поставлені тут і зараз із навченими пілотами; та літає безпосередньо, надає підтримку військам — це різні опції.

А у греків залишиться обладнання, зняте з Block 50/52 під час модернізації, яке так і проситься для цих стареньких Block 30, що підуть в Україну.

Фото: EPA/UPG F-16 у польоті під час тренувань дозаправки в повітрі з літака KC-135 ВПС США в Ханьї, острів Крит Винищувачі ВПС Греціїу польоті під час тренувань дозаправки в повітрі з літакаВПС США в Ханьї, острів Крит

Позбутися надлишків через договір про модернізацію — майже як здати старий телефон і придбати натомість зі знижкою новий.

Максимальний ефект за мінімальні гроші — лише модернізації, преференції на розширення ліній під майбутні замовлення літаків й обладнання із запасів Старого світу.

Сьогодні бачимо три хвилі постачання: та, що йде просто зараз (Нідерланди, Данія, Норвегія); Бельгія (кінець року, а далі до 2028-го); тепер пішли новини про Грецію.

Паралельно залишки східноєвропейських МіГ-29 підтримуватимуть на плаву пострадянський парк Сил оборони.

Якщо зараз українці дуже ефективно застосовують французькі планерувальні бомби на не призначених для цього перехоплювачах 4-го покоління, то працюватимуть ефективніше на заточених під роботу по землі бортах, а кремлівський режим не зможе завадити цьому.

Більшість машин застосовуватимуть у важкому середовищі, під вогнем далеких систем. Тому необхідна модернізація щонайменше РЕБ й інтеграція сучасних засобів доставки повітря — земля.

Фото: EPA/UPG F-16 ВПС Греції на базі під час навчань НАТО Air Defender у Лехфельді, Німеччина, 9 червня 2023 року. ВинищувачВПС Греції на базі під час навчань НАТОу Лехфельді, Німеччина, 9 червня 2023 року.

Основного впливу з гранично малих висот зазнають, ймовірно, російська піхота й тактичний тил. Терміни вичерпання запасів пострадянської техніки у ворога — попередньо, друга половина 2025 року (не те, що згорить останній танк, але підйом зі зберігання стане штучним). Дедалі більше мотоциклів, баґі, квадроциклів на передку, наступи у стилі «на Вовчанськ» з носіями та водовозами ногами, перевезення мін до міномета мопедами — усе це під пильною увагою наших партнерів.

Зростає вага піхотного компонента, штурми силами лише піхоти — ростуть втрати. А в Заходу є й кориговані касетні бомби, та й вибуху звичайної біля піхоти поза укриттям досить.

Можна, звичайно, іронізувати про неназвані джерела, але контрольовані зливи через медіа не рідкість. Свіжий приклад — друга американська батарея Patriot, яка стояла на чергуванні в Польщі.

Усі спростовували наміри відвантажити її, а потім хоп — брифінг Міноборони США.

Фото: EPA/UPG Patriot під час візиту на військовий полігон у Німеччині, 11 червня 2024 року Президент України Володимир Зеленський поряд із зенітно-ракетними комплексамипід час візиту на військовий полігон у Німеччині, 11 червня 2024 року

Існує як мінімум кількарічний план передачі F-16, модернізації їх до Block 50/52 (далекі ракети повітря — повітря, сучасні антирадіолокаційні ракети й кориговані бомби) й постачання запасних частин, двигунів, боєприпасів.

Цілком імовірно, що до цієї коаліції приєднається і Греція, бо їй потрібна підтримка США у протистоянні з Туреччиною, а інтереси США на сьогодні — максимально допомагати Києву, не послаблюючи власних запасів.