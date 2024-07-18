ABC News: лідер демократів у Сенаті Чак Шумер приватно закликав Байдена не брати участь у виборах президента

Згідно з багатьма джерелами, пов’язаними з Демократичною партією, підтримка президента Джо Байдена з боку обраних лідерів партії падає, повідомляє ABC News.

Як сказав у середу один із тих, хто публічно захищав Байдена після його виступу на дебатах, «незабаром Байден побачить, як весь картковий будиночок впаде».

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер відвідав Байдена в Рехобот-Біч, штат Делавер, у суботу. Невдовзі після зустрічі офіс Шумера оприлюднив заяву, в якій говорилося лише: «Я відвідав президента Байдена сьогодні вдень у Делавері; у нас була хороша зустріч».

Зустріч не привернула особливої уваги, оскільки сталася незадовго до замаху на колишнього президента Дональда Трампа в Пенсільванії того ж дня.

Обізнане джерело, близьке до обох політиків, повідомило, що Шумер мав відверту розмову з Байденом, стверджуючи, що було б найкраще, якби Байден вийшов із президентських перегонів у 2024 році.

Коли його запитали про це, речник Шумера відмовився коментувати деталі зустрічі, сказавши лише, що «лідер Шумер передав точку зору своєї фракції».

Пізніше прессекретар Шумера додав: «Якщо джерелом ABC не є Чак Шумер або президент Джо Байден, повідомлення є марними припущеннями. Шумер передав погляди своєї фракції безпосередньо президенту Байдену в суботу».

Джерело, знайоме з цією справою, повідомило ABC News, що лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс висловив схожу точку зору безпосередньо Байдену, припустивши, що він повинен вийти з перегонів.

Відповідаючи на запитання про це, речник Джеффріса сказав ABC News: «Лист, надісланий лідером Хакімом Джеффрісом своїм колегам-демократам, говорить сам за себе. Це була приватна розмова, яка залишиться приватною».

У листі Джеффріс не згадував, чи закликав він Байдена вийти з гонки чи залишитися.

«Президент сказав обом лідерам, що він висунутий від партії, він планує перемогти і з нетерпінням чекає співпраці з ними обома, щоб виконати свій 100-денний план для допомоги працюючим сім’ям», — сказав речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Байден продовжує користуватися сильною підтримкою деяких впливових діячів Демократичної партії, включно з групою темношкірих членів Конгресу та прогресивними лідерами, зокрема сенатором Берні Сандерсом від Вермонту та конгресменом Александрією Окасіо-Кортез від Нью-Йорка.