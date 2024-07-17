ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Задорожньому

ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Миколі Задорожньому, який отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині, передає "Суспільне".
Суд призначив заставу у 3 млн 28 тисяч гривень. Прокуратура просила 5 млн.
Крім того, депутат має прибувати до слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду за першою вимогою, не відлучатися без дозволу за межі Києва, утриматися від спілкування зі свідками і носити електронний браслет.
Задорожній на суді заявив, що "не створював і не буду створювати проблем розслідуванню, для переховування немає підстав" і що зараз "по Україні пересуватися проблематично".
Щодо застави, то підозрюваний сказав, що може внести як заставу лише кошти, які вказані в декларації, бо інших не має.
Справа Задорожнього
- 15 липня стало відомо, що НАБУ і САП викрили нардепа, який вимагав хабар за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт водогону на Сумщині.
- Досудове розслідування встановило, що депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. Із них 10% призначались йому особисто та 4% – для місцевих правоохоронців, які не мали чинити перешкод в освоєнні коштів. За версією слідства, мова йде про 3,4 млн грн.
- У "Слузі народу" заявили, що на період розслідування членство Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює.
- Йдеться про тимчасову слідчу комісії Верховної Ради щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій.