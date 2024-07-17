ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Задорожньому

ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Миколі Задорожньому, який отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині, передає "Суспільне".

Суд призначив заставу у 3 млн 28 тисяч гривень. Прокуратура просила 5 млн.

Крім того, депутат має прибувати до слідчих, прокурорів, слідчого судді та суду за першою вимогою, не відлучатися без дозволу за межі Києва, утриматися від спілкування зі свідками і носити електронний браслет.

Задорожній на суді заявив, що "не створював і не буду створювати проблем розслідуванню, для переховування немає підстав" і що зараз "по Україні пересуватися проблематично".

Щодо застави, то підозрюваний сказав, що може внести як заставу лише кошти, які вказані в декларації, бо інших не має.

Справа Задорожнього