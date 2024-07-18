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Після спаду спеки обсяги відключень електроенергії зменшаться, - Держенергонагляд

Наразі цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Після спаду спеки обсяги відключень електроенергії зменшаться, - Держенергонагляд
Житловий район Києва під час відключення електроенергії
Фото: EPA/UPG

Зниження навантаження на енергосистему і, відповідно, стабілізація її роботи очікуються найближчим часом, коли спаде спека.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після нормалізації температурних режимів, які зараз вищі за кліматичну норму, очікуємо зменшення обсягів погодинних відключень електроенергії", - сказав він.

За словами Слободяна, наразі цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи, виконання яких "матиме позитивний вплив" на стан енергосистеми.

Як повідомлялося, сьогодні обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. Зокрема, через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах у 11 областях впроваджуватимуть 4 черги відключень. Через аномальну спеку та зростання споживання в Європі імпорт залишаться на зниженому рівні. Проте планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини загальним обсягом 23 561 МВт*год, з максимальною потужністю 1 232 МВт.

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