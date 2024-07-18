На Південноукраїнській АЕС не виявили аварій і відключення енергоблоків

Пропагандистські телеграм-канали поширювали фейк про начебто відключення енергоблоків на АЕС.

Атомні електростанції України, зокрема Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій на основі інформації від НАЕК "Енергоатом".

Так у ЦПК відреагували на поширення фейку в пропагандистських телеграм-каналах про аварію силових трансформаторів на Південноукраїнській АЕС, яка начебто спричинила відключення атомних енергоблоків.

"Вчергове російська ІПСО припускає можливі проблеми з американським ядерним паливом Westinghouse на українських атомних електростанціях", - зауважили у Центрі стратегічних комунікацій.

ЦПК зазначив, що персонал на АЕС забезпечує надійну експлуатацію об'єктів, а радіаційний стан на станції - у межах норми. Крім того, американське паливо Westinghouse успішно експлуатують на атомних електростанціях.