На Південноукраїнській АЕС не виявили аварій і відключення енергоблоків

Атомні електростанції України, зокрема Південноукраїнська АЕС, працюють без технічних порушень та у штатному режимі.
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій на основі інформації від НАЕК "Енергоатом".
Так у ЦПК відреагували на поширення фейку в пропагандистських телеграм-каналах про аварію силових трансформаторів на Південноукраїнській АЕС, яка начебто спричинила відключення атомних енергоблоків.
"Вчергове російська ІПСО припускає можливі проблеми з американським ядерним паливом Westinghouse на українських атомних електростанціях", - зауважили у Центрі стратегічних комунікацій.
ЦПК зазначив, що персонал на АЕС забезпечує надійну експлуатацію об'єктів, а радіаційний стан на станції - у межах норми. Крім того, американське паливо Westinghouse успішно експлуатують на атомних електростанціях.
- Масована інформаційна атака у російськомовному сегменті онлайн-медіа на Westinghouse та Енергоатом почалася ще після підписання у листопаді 2021 року угод про будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
- Тоді Енергоатом категорично спростовував фейки про недоліки технології американських реакторів АР1000 та відповідного реакторного обладнання компанії Westinghouse, а також неправдиву інформацію про те, що українські фахівці нібито не здатні збудувати новий атомний енергоблок за технологією АР1000.
- Після 24 лютого 2022 року Енергоатом повністю припинив співпрацю з Росією і, відповідно, довелося переорієнтувати АЕС на використання палива іншого виробника. Тож Енергоатом провів низку технічних робіт, а також придбав необхідне обладнання, щоб всі українські атомні енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 працювали на ядерному паливі американської компанії Westinghouse.