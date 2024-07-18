"Схеми": один зі синів розшукуваного Михайла Гладковського зводить віллу на узбережжі Іспанії

Йдеться про земельну ділянку у La Zagaleta – закритому елітному поселенні на півдні країни, де збираються зірки шоубізнесу, спортсмени, бізнесмени та політики з усього світу.

Один зі синів колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, що перебуває в розшуку, Михайло Гладковський володіє фірмою, яка буду віллу на узбережжі Іспанії, повідомляють "Схеми".

Гладковський-молодший став акціонером Bilderberg Consulting Financiero за пів року до купівлі земельної ділянки в елітному поселенні La Zagaleta. Воно розташоване на півдні країни, де збираються зірки шоубізнесу, спортсмени, бізнесмени та політики з усього світу.

У цій провінції мають вілли колишній президент України Петро Порошенко і його близькі бізнесово-політичні соратники Ігор Кононенко та Олег Гладковський.

Bilderberg Consulting Financiero придбала тут майже пів гектара землі у квітні 2022 року. Зараз на території тривають будівельні роботи, що видно зі супутникових знімків. Розслідувачі припустили, що будівництво почалося, найімовірніше, у червні 2022 року.

Згідно з оголошеннями, ціна за ділянку аналогічною площею з проєктуванням вілли може сягати 2,5 млн євро. Крім того, ще близько 4,5 млн євро може вартувати саме будівництво.

"Схеми" зазначають, що джерелом коштів на земельну ділянку могла бути, зокрема, позика Bilderberg Consulting Financiero від бізнесу, безпосередньо пов’язаного з родиною Гладковського. Це 2 мільйони євро, надані у 2022 році віденською компанією Bogdan Holding GmbH. Її власником через ланцюжок з двох інших фірм – кіпрської Hesutu Limited та компанії з Віргінських островів Teckford Investments Financial Corporation – є експосадовець РНБО Олег Гладковський, який вказував ці фірми у своїх деклараціях.