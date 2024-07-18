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Кабмін виділив понад 16 млн грн на блокування пропаганди РФ у прикордонних областях

У березні на ці потреби спрямували 137,6 млн грн для дев’яти областей.

Кабмін виділив понад 16 млн грн на блокування пропаганди РФ у прикордонних областях
ворожа пропаганда

Кабмін виділив додатково 16,1 млн грн, аби заблокувати поширення російської пропаганди у Донецькій, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

На ці регіони поширять систему спеціального телерадіомовлення, що передбачає, серед іншого, блокування ворожих радіоелектронних сигналів.

У березні цього року уряд уже виділив Держспецзв’язку (для Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення)137,6 млн грн для блокування ворожої пропаганди у дев’ятьох областях - Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

До виділених 16,1 млн грн входять 13,2 млн грн із резервного фонду державного бюджету і 2,9 млн грн, зекономлених на попередніх закупівлях обладнання для проведення спецмережі телерадіомовлення у перших дев’яти областях.

За даними Мінекономіки, необхідне обладнання придбають і поставлять Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, а також проведуть монтажні та пусконалагоджувальні роботи до кінця 2024 року.

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