Президент України візьме участь у надзвичайному засіданні британського уряду

Це буде перше залучення іноземного лідера до роботи міністрів з 1997 року.

Британський урядовий портал повідомляє про заплановану на п'ятницю участь Президента України Володимира Зеленського у надзвичайному засіданні кабінету міністрів Кіра Стармера на Даунінґ-стріт.

Очікується, що український лідер проінформує урядовців про ситуацію в російсько-українській війні. Однією з головним тем зустрічі має стати боротьба з російським "тіньовим нафтовим флотом", завдяки якому Кремлю вдається, попри санкції, нарощувати фінансування своєї військової машини.

Під час засідання має відбутися підписання Угоди про підтримку оборонного експорту, яка допоможе Україні залучити 3,5 мільярди фунтів стерлінгів на розвиток Збройних Сил. Українські та британські компанії інвестуватимуть у розробку та вдосконалення військової техніки та озброєнення.

Володимир Зеленським стане першим з 1997 року іноземним лідером, залученим до роботи британського уряду. У попередньому випадку засідання міністрів відвідав президент США Білл Клінтон.