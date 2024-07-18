Генштаб ЗСУ: найбільше боїв зафіксували на Покровському, Курахівському і Торецькому напрямках

Станом на 22.00 18 липня відомо про 107 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж доби противник завдав по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 54 авіаційні удари (задіяв, зокрема, 65 КАБ), використав для ураження 411 дронів-камікадзе. Здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку росіяни вісім разів атакували неподалік Глибокого та Вовчанська. Всі атаки успішно відбили. За попередніми підрахунками, на даний час, втрати агресора за сьогодні складають 72 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили три артилерійські системи, БМП, шість одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 11 БпЛА, а також пошкодили п’ять артилерійських систем і три автомобіля.

На Куп’янському ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. Шість атак противника успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському ворог атакував 13 разів в районах Макіївки, Невського, Торського та Тернів. Ще точаться чотири боєзіткнення, всі інші - наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському ворог п’ять разів в продовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському активність ворога вилилась в п’ять бойових зіткнень. П’ять атак в районах Іванівського, Часового Яру та в напрямку Новомаркового захлинулись. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому наші війська відбивали 18 атак противника поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка. 16 атак відбито, противник успіху не мав, тривають бої у двох локаціях.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього від початку доби окупанти 22 рази намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Наразі, 15 атак ворога відбито, сім боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території. Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше двохсот окупантів, 73 з них - безповоротно. Знищені три бойові броньовані машини, три артилерійські системи, вісім автомобілів. Ще дві гармати, танк та шість автомобілів окупантів значно пошкоджено.

На Курахівському ворог 14 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Чотири атаки неподалік Красногорівки тривають досі.

Шість разів окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. На даний час триває одне боєзіткнення, ситуація контрольована.

На Придніпровському противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми агресора було відбито українськими воїнами.