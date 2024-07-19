«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Росія намагалася атакувати Київ безпілотниками (оновлення)
Росія намагалася атакувати Київ безпілотниками (оновлення)
ГоловнаСуспільствоПодії

Коломойський перебуватиме під вартою щонайменше до осені

Шевченківський суд у Києві продовжив запобіжний захід із можливістю застави. 

Коломойський перебуватиме під вартою щонайменше до осені
Ігор Коломойський
Фото: Любомира Ремажевська, Ґрати

Олігарх Ігор Коломойський залишиться у слідчому ізоляторі до 2 вересня 2024 року. Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання детектива про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 650 тисяч прожиткових мінімумів - це 1,96 мільярда гривень.

Як пише ZN.ua, адвокати Коломойського просили відпустити їхнього підзахисного під особисту поруку. До групи потенційних поручителів, які виступали у залі суду, увійшли телеведучі Алла Мазур та Наталія Мосейчук. Проте суддя Олена Чайка ухвалила рішення про подальше перебування олігарха за ґратами. 

Коломойському було вручено вже чотири підозри від Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки, Національного антикорупційного бюро України та Офісу генерального прокурора. Його звинувачують у шахрайстві, незаконному заволодінні коштами та в організації замовного вбивства. У СІЗО олігарх опинився 2 вересня 2023 року.  

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies