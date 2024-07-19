Коломойський перебуватиме під вартою щонайменше до осені

Олігарх Ігор Коломойський залишиться у слідчому ізоляторі до 2 вересня 2024 року. Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання детектива про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 650 тисяч прожиткових мінімумів - це 1,96 мільярда гривень.

Як пише ZN.ua, адвокати Коломойського просили відпустити їхнього підзахисного під особисту поруку. До групи потенційних поручителів, які виступали у залі суду, увійшли телеведучі Алла Мазур та Наталія Мосейчук. Проте суддя Олена Чайка ухвалила рішення про подальше перебування олігарха за ґратами.

Коломойському було вручено вже чотири підозри від Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки, Національного антикорупційного бюро України та Офісу генерального прокурора. Його звинувачують у шахрайстві, незаконному заволодінні коштами та в організації замовного вбивства. У СІЗО олігарх опинився 2 вересня 2023 року.