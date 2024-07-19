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Зеленський заявив, що Орбан "зрадив Європу"

Президент України розкритикував "мирну місію" угорського прем'єра.

Зеленський заявив, що Орбан "зрадив Європу"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії Президент Володимир Зеленський висловив незадоволення діями прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Як повідомляє The Guardian, глава держави розкритикував "мирну місію", на яку угорський політик сам себе вповноважив: "Якщо хтось в Європі вирішує справи за нашими спинами, за рахунок інших, здійснює поїздки до столиці війни та щось обіцяє всупереч спільним інтересам чи у збиток Україні або іншим державам - чому ми повинні зважати на таку особу?"

"Європейський Союз може теж вирішувати свої справи без залучення та присутності цієї особи", - додав Зеленський, не назвавши напряму ім'я прем'єра Угорщини.

Президент України попередив, що "Путін може шукати з вами контакту або індивідуально вмовляти ваших партнерів, спокушати, тиснути чи шантажувати, щоб один зрадив усіх інших. Потрібно зберігати єдність".

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