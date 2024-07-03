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Суд ЄС залишив під санкціями російського олігарха Мазепіна

Суд відхилив позов Дмитра Мазепіна до Ради ЄС. Однак раніше суд зняв санкції з його сина Микити.

Суд ЄС залишив під санкціями російського олігарха Мазепіна
Дмитро Мазепін
Фото: EPA/UPG

Суд Європейського Союзу у Люксембурзі у середу, 3 липня, відмовився знімати санкції з російського підприємця, засновника групи "Уралхім" Дмитра Мазепіна, пише DW. 

Він повторно намагався оскаржити своє включення до списків санкцій ЄС, а саме продовження щодо нього санкцій у вересні 2022 року.

Дмитра Мазепіна було внесено до списків санкцій Євросоюзу 9 березня 2022 року. Незабаром після цього він заявив, що продав контрольний пакет акцій "Уралхіму" і подав апеляцію на рішення ввести проти нього обмежувальні заходи. 8 листопада 2023 року суд її відхилив.

Проте Суд ЄС зняв санкції з сина бізнесмена, автогонщика Микити Мазепіна своїм рішенням від 20 березня 2024 року. Сімейний зв'язок з батьком не є достатньою підставою, щоб вважати його пов'язаними з ним загальними інтересами, заявив тоді суд у Люксембурзі.

Нагадаємо, нещодавно під санкції ЄС потрапили російські "Трансконтейнер" і фірми, пов'язані з олігархом Дерипаскою. "Трансконтейнер", наприклад, допомагає РФ у незаконних схемах торгівлі зброєю із Північною Кореєю.

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