Зеленський: Україна працює над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з главою уряду Денисом Шмигалем повідомив, що Кабмін наразі працює над погодженням Європейського Союзу щодо збільшення імпорту електроенергії в Україну.

Про це президент повідомив під час вечірнього звернення.

"Глава уряду доповів щодо заходів захисту енергооб'єктів: активний захист, РЕБ та інше. Доповів і щодо відбудови і нашої роботи з європейськими партнерами для розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю обираємо обсяг імпорту, погоджений з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу", — сказав Зеленський.

За його словами, Україна робить все, щоб збільшити імпорт за погодження Євросоюзу.

"Урядовці наші працюють над відповідною згодою", — зазначив президент.

Також президент доручив віцепрем'єру з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову підготувати аналіз роботи операторів зв'язку під час вимкнення електроенергії і представити її на найближчому засіданні Ставки.