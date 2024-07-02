Президент України Володимир Зеленський доручив Рустему Умєрову дізнатися, коли партнери передадуть Україні обіцяні "Pаtriot".

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

"Доручив також міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, отримати конкретні дати: коли будуть поставлені ті додаткові системи «Петріот», про які у нас домовленість із партнерами", – сказав глава держави.

Також він зазначив, що заслухав доповідь керівника зовнішньої розвідки.

"Зрозуміле коло питань – про те, що нам загрожує, і про можливості, якими можемо скористатись. Є хороші перспективи", – наголосив президент.

Крім того, Зеленському доповів глава уряду Денис Шмигаль щодо заходів захисту енергообʼєктів. Йшлося про активний захист, РЕБ та інше.

"Доповів і щодо відбудови та нашої роботи з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну. Зараз ми повністю вибираємо обсяг імпорту, який погоджено з ЄС, і я вдячний усім сусідам за цю допомогу. Ми робимо все, щоб збільшити імпорт, і це має бути європейське рішення. Урядовці наші працюють над відповідною згодою", – додав Зеленський.

Також він доручив віце-премʼєр-міністру Михайлу Федорову на найближчому засіданні Ставки представити аналіз по операторах звʼязку: що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень.

"Доручив також міністру енергетики буквально в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення. Уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період", – сказав президент.