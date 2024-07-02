Відомі результати основної сесії НМТ-2024

Усі учасники основних сесій НМТ уже отримали свої результати за шкалою 100–200 балів в персональних кабінетах.

Сьогодні, 2 липня, усі учасники основних сесій НМТ-2024 року вже отримали свої результати за шкалою 100 – 200 балів. Їх можна знайти у персональних кабінетах.

Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Зокрема, у вкладці «Результати НМТ-2024» доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона необхідна для вступу до закладів вищої освіти України.

Ті учасники, яким потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ-2024 до закордонного закладу освіти, можуть замовити витяг з результатів.

"Таким чином, на сьогодні всі учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ (у період із 14 травня по 25 червня) мають результати. Усього цьогоріч у межах основної сесії НМТ було проведено 18 днів тестувань. Для кожної сесії було укладено унікальну добірку тестових завдань", – зазначили в УЦОЯО.

Нарахування тестових балів за виконання предметних тестів НМТ здійснювалося відповідно до затверджених схем. Одразу після завершення роботи над усім тестом учасники мали змогу побачити з кожного навчального предмета кількість тестових балів, які їм нарахувала платформа після автоматизованого накладання ключів відповідей на збережені ними відповіді.

У персональних кабінетах розміщено результати після врахування змін, визначених апеляційною комісією, тобто ці результати є остаточними й не підлягають апеляції.

Сьогодні УЦОЯО почав процедуру передання даних до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Цей процес може тривати до трьох днів.

Як проходив цьогорічний НМТ, що робити далі, як розрахувати свій конкурсний бал, як працює відкритий широкий конкурс на бюджетні місця, що таке пріоритетність заяв на вступ у заклади вищої освіти, хто і якими пільгами може скористатися, про це у матеріалі LB.ua "Між повітряними тривогами і відключеннями світла".