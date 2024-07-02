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Сирський: лінія активного фронту збільшилася

По всій лінії фронту тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності

Сирський: лінія активного фронту збільшилася
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

По всій лінії фронту тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності, складною залишається обстановка на Покровському напрямку. Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv дронів. 

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський тиждень провів на східному фронті. Він побував у всіх бригадах, які воюють на Покровському, Курахівському, Времівському, Торецькому, Краматорському напрямах, а також у Вовчанську та під Харковом.

"Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. У порівнянні з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок, де  воїни 95 десантно-штурмової бригади  героїчно кожного дня суттєво зменшують чисельність атакуючих орд противника", — зазначив командувач ЗСУ. 

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Росіяни замінили ударні частини, штурмові загони яких втратили боєздатність, і відновили спроби наступу. Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv дронів. 

За словами генерала, це напрямок потребує постійної уваги, а також забезпечення додатковими снарядами та вогневими засобами.

"На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, натомість лінія активного фронту збільшилася", — додав головнокомандувач.

За словами головнокомандувача, основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями. Також вони потребують забезпечення засобами РЕБ та протиповітряною обороною.

"Водночас, на нашому боці є перевага у кількості та якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV-дронів, і майстерності операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців", — додав Головком.

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