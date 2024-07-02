Ворог перемістив у Вовчанськ три штурмові групи з іншого напрямку, — Сили оборони

Російська армія продовжує штурмувати позиції Сил оборони України у Вовчанську, для поповнення свої резервів ворог перекинув туди три штурмові групи з іншого напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" полковник Віталій Саранцев, пише "Армія.Інформ".

"За минулу добу відбулося 15 бойових зіткнень. Від початку цієї доби їх відбулося 5. Також ворог продовжує бомбовий терор, завдаючи авіаційних ударів КАБами. Вчора окупант скинув 28 штук в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе та Вовчанські Хутори. Сьогодні було здійснено 2 скиди", — повідомив Віталій Саранцев.

За минулу добу ворог втратив понад 160 осіб, в середньому росіяни втрачають на Харківському напрямку по 100-120 осіб щодоби.

Через великі втрати противник змушений вводити резерви з інших напрямків.

"Ворог перемістив у Вовчанськ три штурмові групи зі складу 138 окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії збройних сил РФ", — зазначив він.

Також, в районі населеного пункту Глибоке противник здійснив перегрупування штурмових груп та провів евакуацію санітарних втрат.