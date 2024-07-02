Орбан заявив, що Угорщина у період головування в ЄС допомагатиме Україні "всім, чим може".

Сьогодні, 2 липня, після зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський і прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявили, що домовилися працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми та налагодить відносини між країнами.

Про це пише "Європейська правда".

Як зазначили глави держав, зустріч стала важливим кроком для вирішення проблем, накопичених протягом тривалого часу.

"Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини і буде заснований на дзеркальному підході у відносинах між країнами", – заявив Володимир Зеленський.

Фото: ОПУ Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві

Тим часом Віктор Орбан зазначив, що його країна не проти підписання нової угоди з Україною.

"Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами, ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини", – сказав він.

Крім того, за його словами, Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні у період свого головування у раді ЄС "всім, чим може".