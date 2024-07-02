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Зеленський і Орбан домовилися працювати над угодою, яка налагодить відносини між країнами

Орбан заявив, що Угорщина у період головування в ЄС допомагатиме Україні "всім, чим може".

Зеленський і Орбан домовилися працювати над угодою, яка налагодить відносини між країнами
Володимир Зеленський і Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 2 липня, після зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський і прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявили, що домовилися працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми та налагодить відносини між країнами.

Про це пише "Європейська правда".

Як зазначили глави держав, зустріч стала важливим кроком для вирішення проблем, накопичених протягом тривалого часу. 

"Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини і буде заснований на дзеркальному підході у відносинах між країнами", – заявив Володимир Зеленський.

Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
Фото: ОПУ
Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві

Тим часом Віктор Орбан зазначив, що його країна не проти підписання нової угоди з Україною.

"Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами, ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини", – сказав він.

Крім того, за його словами, Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні у період свого головування у раді ЄС "всім, чим може".

  • Сьогодні Орбан кортежем із багатьох авто прибув до угорського посольства у Києві. Востаннє угорський прем'єр приїжджав до Києва в 2012 році, за часів Януковича. 
  • Угорщина роками виступала проти євроатлантичної інтеграції України, вимагаючи від Києва поступок у питанні нацменшин. У червні Орбан став поступливішим і обіцяв не блокувати процес вступу України до ЄС, хоча й визнав, що загалом не підтримує членство України.
  • ЗМІ пишуть, що Орбан "помириться" з Україною, щоб потрапити до фракції Мелоні у Європарламенті.
  • За даними "Європейської правди", Угорщина в обмін на підтримку вступу до Євросоюзу вимагає, зокрема, визнати традиційно угорською всю Закарпатську область, а не лише ту, де історично проживали угорці. Загалом Будапешт висунув 11 вимог.
    Фото: ОПУ
    Володимир Зеленський зустрічає Віктора Орбана в Києві
    Фото: ОПУ
    Володимир Зеленський зустрічає Віктора Орбана в Києві
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Фото: ОПУ
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Фото: ОПУ
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Фото: ОПУ
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Володимир Зеленський під зустрічі з Віктором Орбаном в Києві
    Фото: ОПУ
    Володимир Зеленський під зустрічі з Віктором Орбаном в Києві
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Фото: ОПУ
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Фото: ОПУ
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Фото: EPA/UPG
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
    Фото: EPA/UPG
    Віктор Орбан і Володимир Зеленський під зустрічі в Києві
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