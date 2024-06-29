ЗМІ: Орбан "помириться" з Україною, щоб потрапити до фракції Мелоні у Європарламенті

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела стверджує, що у ставленні прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України відбудуться зміни, продиктовані політичними прагненнями урядовця.

Під час саміту ЄС Орбан ніби навмисне в прямому етері підійшов до Президента України Володимира Зеленського та палко про щось з ним говорив. Пізніше в офісі прем'єра навіть анонсували зустріч із українським главою держави, яка, як стверджує "УП", може відбутися вже наступного тижня і навіть в Україні.

Формально причиною прагнення Орбана до спілкування називають початок угорського головування в ЄС. Проте у блоці на політика чиниться певний тиск щодо припинення його публічного конфлікту з Україною. Найбільше цього прагнуть президент Франції Емманюель Макрон та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.

Більш того - саме Мелоні очолює групу "Європейських консерваторів та реформістів", яка об'єднує у Європарламенті праві сили. Орбан та його партія "Фідес" прагнуть приєднатися до цієї фракції, щоб мати більший вплив на європейський законодавчий орган. А для цього Мелоні буцімто вимагає від угорського прем'єра "примирення" з Україною.