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ЗМІ: Орбан "помириться" з Україною, щоб потрапити до фракції Мелоні у Європарламенті

Італійська прем'єрка могла поставити угорському колезі умову припинити публічний конфлікт з Києвом.

ЗМІ: Орбан "помириться" з Україною, щоб потрапити до фракції Мелоні у Європарламенті
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела стверджує, що у ставленні прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України відбудуться зміни, продиктовані політичними прагненнями урядовця.

Під час саміту ЄС Орбан ніби навмисне в прямому етері підійшов до Президента України Володимира Зеленського та палко про щось з ним говорив. Пізніше в офісі прем'єра навіть анонсували зустріч із українським главою держави, яка, як стверджує "УП", може відбутися вже наступного тижня і навіть в Україні. 

Формально причиною прагнення Орбана до спілкування називають початок угорського головування в ЄС. Проте у блоці на політика чиниться певний тиск щодо припинення його публічного конфлікту з Україною. Найбільше цього прагнуть президент Франції Емманюель Макрон та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.

Більш того - саме Мелоні очолює групу "Європейських консерваторів та реформістів", яка об'єднує у Європарламенті праві сили. Орбан та його партія "Фідес" прагнуть приєднатися до цієї фракції, щоб мати більший вплив на європейський законодавчий орган. А для цього Мелоні буцімто вимагає від угорського прем'єра "примирення" з Україною. 

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