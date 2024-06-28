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Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини

Одна цивільна людина отримала поранення

Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 28 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 131 вибух. 

Зокрема, Зноб-Новгородську громаду ворог атакував з артилерії, мінометів та FPV-дронами, отримала поранення цивільна людина.

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Також з артилерії, мінометів та FPV-дронами росіяни атакували і Середино-Будську громаду.

По Великописарівській громаді росіяни з мінометів та запустили ракети з вертольоту.

Білопільську та Краснопільську громади армія РФ атакувала дронами та артилерією, а Хотінську та Юнаківську громади - дронами.

По Есманьській громаді російські військові вдарили з мінометів та артилерії.

Також з артилерії Росія обстріляла Шалигинську громаду, а Новослобідську - з мінометів.

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