Росіяни обстріляли 10 громад Сумщини

Сьогодні, 28 червня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 131 вибух.
Зокрема, Зноб-Новгородську громаду ворог атакував з артилерії, мінометів та FPV-дронами, отримала поранення цивільна людина.
Також з артилерії, мінометів та FPV-дронами росіяни атакували і Середино-Будську громаду.
По Великописарівській громаді росіяни з мінометів та запустили ракети з вертольоту.
Білопільську та Краснопільську громади армія РФ атакувала дронами та артилерією, а Хотінську та Юнаківську громади - дронами.
По Есманьській громаді російські військові вдарили з мінометів та артилерії.
Також з артилерії Росія обстріляла Шалигинську громаду, а Новослобідську - з мінометів.