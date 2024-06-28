Ситуація на фронті залишається складною, ворог тисне на Покровському напрямку, — Генштаб

Впродовж дня ворог нарощує інтенсивність атак, намагається шукати шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 131.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Харківщина продовжує потерпати від підступних ракетно-бомбових ударів з території російської федерації. Пообіді, російські терористи завдали ураження трьома КАБами по приватних будинках та господарчих спорудах села Циркуни. Внаслідок таких підступних та злочинних дій агресора постраждало мирне населення.

Разом з тим, ворог здійснив три удари дев’ятьма КАБами по Липцях, ще дві авіабомби скинув на Зелене. В районі Вовчанська впродовж дня точаться бої. Шість атак противника наші воїни відбили, ще п’ять – тривають.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали сім атак окупантів біля Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. На даний час два боєзіткнення ще продовжується.

Успіху не мали 14 спроб противника просунутися в глибину нашої території в районах Невського, Макіївки, Торського, Греківки та Серебрянського лісу на Лиманському напрямку. Три боєзіткнення ще продовжуються.

Попередні втрати агресора на даному напрямку від початку доби склали: 90 окупантів вбитими та пораненими, знищено 5 бліндажів та один склад з боєприпасами.

На Сіверському напрямку ворог 19 разів атакував українських захисників поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Роздолівки та Виїмки. Наші воїни стійко тримають оборону та відбили 15 ворожих штурмів. Ще не завершилися чотири бойових зіткнення.

За попередніми даними втрати загарбників тут складають 63 окупанти. Знищено два танки, шість бойових броньованих машин, самохідну артилерійську установку та автомобіль.

На Краматорському напрямку війська окупантів продовжують тиснути на позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Нового та Іванівського. Три штурмові дії українські оборонці відбили, два боєзіткнення ще продовжується.

На напрямку Горлівка-Торецьк впродовж доби агресор за підтримки авіації 14 разів безуспішно атакував оборонні рубежі наших захисників. Ситуація контрольована.

Найгарячішою точкою по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок. Кількість ворожих штурмів за день тут зросла до 36. Підрозділи Сил оборони відбили 27 атак агресора, ще дев’ять бойових зіткнень – тривають.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до 11, з яких дев’ять відбито та дві ще не завершилися.

На Времівському напрямку окупаційні війська чотири рази намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного. Два боєзіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку безуспішно завершилися п’ять штурмів російських загарбників в районі Кринок. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.