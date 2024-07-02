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​Зеленський привітав Рютте з призначенням генсеком НАТО і подякував за підтримку України

Співрозмовники обговорили майбутню взаємодію України з Альянсом.

​Зеленський привітав Рютте з призначенням генсеком НАТО і подякував за підтримку України
Володимир Зеленський і Марк Рютте (архівне фото)
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з призначенням на посаду генерального секретаря НАТО.

"Провів телефонну розмову з моїм другом Марком Рютте. Щиро подякував йому за все, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України. Усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку", - написав він у Telegram.

Зеленський зазначив, що продовжить залишатися із Рютте на зв’язку вже як із новим генсеком Альянсу.

"Привітав Марка з призначенням, обговорили майбутню взаємодію України з Альянсом", - додав президент.

Нагадаємо, що члени НАТО обрали Рютте наступним генеральним секретарем. Його призначення стало формальністю, оскільки єдиний суперник, президент Румунії Клаус Йоганніс, що виходить із перегонів.

Рютте є прихильником України та виступав на її підтримку від початку великої війни з Росії.

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