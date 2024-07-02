ЗМІ: Байден стане кандидатом у президенти на місяць раніше - дебати тут нібито "ні до чого"

Агенція Bloomberg стверджує, що Демократична партія США має намір пришвидшити формальний процес обрання свого кандидата на президентські вибори. Оголосити номінацію Джо Байдена тепер повинні 21 липня на онлайн-заході замість 19 серпня, коли має відбутися з'їзд у Чикаго.
Журналісти припускають, що поспіх пов'язаний із бажанням припинити дискусію про заміну кандидата, яку викликав провальний виступ Байдена на перших теледебатах. Проте самі демократи заперечують, що зміни в графіку передвиборчої кампанії пов'язані з цим.
Натомість називають іншу причину: законодавство штату Огайо. Там Байдена можуть просто не включити до бюлетенів, якщо він не набуде статусу офіційного кандидата до 7 серпня. Про цю колізію було відомо ще навесні, і з тих пір виборчий комітет штату, який очолює республіканець, так і не пішов назустріч демократам.
- Байден виступив на дебатах вкрай непереконливо: ЗМІ писали, що у Демократичній партії царювала паніка.
- Родина президента не хоче, щоб він відмовлявся від участі у виборах.