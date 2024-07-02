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ЗМІ: Байден стане кандидатом у президенти на місяць раніше - дебати тут нібито "ні до чого"

Демократична партія не чекатиме до свого з'їзду в Чикаго 19 серпня. 

ЗМІ: Байден стане кандидатом у президенти на місяць раніше - дебати тут нібито "ні до чого"
Джо Байден
Фото: CNN

Агенція Bloomberg стверджує, що Демократична партія США має намір пришвидшити формальний процес обрання свого кандидата на президентські вибори. Оголосити номінацію Джо Байдена тепер повинні 21 липня на онлайн-заході замість 19 серпня, коли має відбутися з'їзд у Чикаго.

Журналісти припускають, що поспіх пов'язаний із бажанням припинити дискусію про заміну кандидата, яку викликав провальний виступ Байдена на перших теледебатах. Проте самі демократи заперечують, що зміни в графіку передвиборчої кампанії пов'язані з цим.

Натомість називають іншу причину: законодавство штату Огайо. Там Байдена можуть просто не включити до бюлетенів, якщо він не набуде статусу офіційного кандидата до 7 серпня. Про цю колізію було відомо ще навесні, і з тих пір виборчий комітет штату, який очолює республіканець, так і не пішов назустріч демократам.  

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