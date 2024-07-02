​Туреччина направила підкріплення на північ Сирії

Збройні сили Туреччини направили підкріплення на північ Сирії, оскільки там “активізувалися провокаційні дії”.
Про це повідомляє видання Dünya.
Зазначається, що в селі Марі у Сирії були підпалені вантажівки, що їхали з Туреччини. Також у Сирії було скоєно напад на філію турецької пошти і зірвано турецький прапор на поліцейській дільниці. Крім того, підрозділи, які прийшли заспокоїти натовп, були атаковані камінням і палками.
Туреччина закрила всі прикордонні пункти пропуску на півночі Сирії до подальшого розпорядження.
- У травні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що країна планує найближчим часом провести антитерористичну операцію проти курдів на півночі Іраку та Сирії.