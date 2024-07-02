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​Туреччина направила підкріплення на північ Сирії

Раніше в селі Марі у Сирії були підпалені вантажівки, що їхали з Туреччини.

​Туреччина направила підкріплення на північ Сирії
​Туреччина направила підкріплення на північ Сирії
Фото: Dünya

Збройні сили Туреччини направили підкріплення на північ Сирії, оскільки там “активізувалися провокаційні дії”.

Про це повідомляє видання Dünya.

Зазначається, що в селі Марі у Сирії були підпалені вантажівки, що їхали з Туреччини. Також у Сирії було скоєно напад на філію турецької пошти і зірвано турецький прапор на поліцейській дільниці. Крім того, підрозділи, які прийшли заспокоїти натовп, були атаковані камінням і палками. 

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Туреччина закрила всі прикордонні пункти пропуску на півночі Сирії до подальшого розпорядження.

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