​Туреччина направила підкріплення на північ Сирії

Раніше в селі Марі у Сирії були підпалені вантажівки, що їхали з Туреччини.

Збройні сили Туреччини направили підкріплення на північ Сирії, оскільки там “активізувалися провокаційні дії”.

Про це повідомляє видання Dünya.

Зазначається, що в селі Марі у Сирії були підпалені вантажівки, що їхали з Туреччини. Також у Сирії було скоєно напад на філію турецької пошти і зірвано турецький прапор на поліцейській дільниці. Крім того, підрозділи, які прийшли заспокоїти натовп, були атаковані камінням і палками.

Туреччина закрила всі прикордонні пункти пропуску на півночі Сирії до подальшого розпорядження.