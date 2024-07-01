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У Латвії перша одностатева пара офіційно зареєструвала партнерство

На церемонії була присутня міністерка юстиції Інесе Лібіня-Егнере.

У Латвії перша одностатева пара офіційно зареєструвала партнерство
Перша зареєстована одностатева пара у Латвії
Фото: Delfi

У ніч на 1 липня в Латвії перша одностатева пара офіційно зареєструвала партнерство. Це була пара чоловіків.

Про це пише Delfi.

Після укладання партнерства Яніса та Максима відбулася урочиста церемонія у Латвійській національній бібліотеці за участю міністерки юстиції Інесе Лібіня-Егнере.

Як зазначила міністерка, діючий закон про партнерство у Латвії є "єдиним законом, який можна було ухвалити демократичним чином".

"Якщо після наступних виборів парламент зможе затвердити щось більше, тоді ми і зможемо про це говорити, і інакше в демократичній державі не відбувається", – сказала Лібіня-Егнері.

Минулого року у листопаді Сейм Латвії ухвалив пакет законів, що впроваджує чинність партнерства. Відповідно до документів, партнерські відносини надалі можуть реєструвати будь-які пари, зокрема одностатеві.

Торік у грудні Ватикан дозволив римо-католицьким священникам благословляти одностатеві пари. Благословення не повинно бути частиною регулярних церковних ритуалів.

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