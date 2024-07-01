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У Німеччині вже 58% електроенергії отримують із відновлюваних джерел

Приріст виробництва стався завдяки збільшенню потужностей сонячної генерації. 

У Німеччині вже 58% електроенергії отримують із відновлюваних джерел
Ілюстративне фото

Частка виробленої електроенергії з відновлюваних джерел у Німеччині досягла 58% від усіх видів генерації за підсумками першого півріччя 2024 року. 

Про це повідомляє DW із посиланням на офіційні дані.

Зазначається, що це рекордний показник: у першому півріччі минулого року частка електроенергії із ВДЕ становила 52%.

З 58% виробленої з ВДЕ електрики 24% припало на генерацію з вітряної енергії, 14% – на фотоелектричні системи, 9% – на біомасу, 5% – на енергію морського вітру й 1% – на енергію з побутових відходів.

У перші шість місяців 2024 року електрика з ВДЕ в Німеччині покривала більш ніж половину місячних потреб країни в електроенергії.

Приріст виробництва стався завдяки збільшенню потужностей сонячної генерації – на 37% у 2023 році відносно попереднього року. 

Нагадаємо, що сім країн Європи обіцяють до 2035 року створити енергетичні системи без вуглекислого газу.

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