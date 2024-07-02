Правозахисники: Кенійський уряд занизив дані щодо жертв придушення протестів

Кенійська національна комісія з прав людини заявила, що уряд країни намагався приховати від громадськості справжнє число протестувальників, яких вбили правоохоронці під час акції непокори у Найробі.

За повідомленням The Guardian, спроба штурму парламенту через закон про підвищення податків стала фатальною для 39 мітингарів. Офіційні дані відрізняються від цих підрахунків практично удвічі.

361 людина, як кажуть правозахисники, зазнала поранень внаслідок дій поліціянтів. Також зафіксовано 32 випадки зникнень протестувальників, а 627 з них опинилися за ґратами.

На наступний день після жорстокого придушення мітингу президент Кенії Вільям Руто заявив про скасування податкової реформи, яка викликала невдоволення населення. Проте опозиція наголосила, що вимагатиме відставки глави держави.