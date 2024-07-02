Перший конгресмен-демократ публічно закликав Байдена піти з посади кандидата на посаду президента

Депутат Палати представників Ллойд Доггетт став першим демократом, який публічно закликав Джо Байдена піти з посади кандидата від партії.
Про це повідомляє AP.
Доггетт послався на те, що Байден не зміг “ефективно захистити численні досягнення” в дебатах проти Дональда Трампа.
“Моє рішення оприлюднити ці рішучі застереження зроблено нелегко і жодним чином не применшує моєї поваги до всього, чого досяг президент Байден. Визнаючи, що, на відміну від Трампа, президент Байден завжди був першочерговим зобов’язанням перед нашою країною, а не перед собою, я сподіваюся, що він прийме болісне та важке рішення про вихід. Я з повагою закликаю його зробити це”,- сказав конгресмен.
Доггетт є першим діючим законодавцем у своїй партії, який публічно заявив про те, про що йшло багато розмов за закритими дверима після дебатів минулого тижня.
- Демократична партія США має намір пришвидшити формальний процес обрання свого кандидата на президентські вибори. Оголосити номінацію Джо Байдена тепер повинні 21 липня на онлайн-заході замість 19 серпня, коли має відбутися з'їзд у Чикаго.
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Байден виступив на дебатах вкрай непереконливо: ЗМІ писали, що у Демократичній партії царювала паніка.
- Родина президента не хоче, щоб він відмовлявся від участі у виборах.