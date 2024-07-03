Сусід, миротворець, переговорник... Хто наразі містер Орбан?

Що ж, як кажуть, сталося? Орбан приїхав із власної ініціативи - чи виконує чиєсь доручення? У спостерігачів є кілька версій причин раптової “приязні” Віктора Орбана до України загалом та Володимира Зеленського зокрема. Lb.ua спробував зібрати найцікавіші.

Головним пунктом програми Орбана була зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. І це при тому, що кілька місяців тому Орбан казав, що не проти зустрічі, але "не бачить" тем для переговорів. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійрято заявляв, що перемовинам Орбана і Зеленського має передувати серйозна підготовка.

У вівторок, 2 липня, до Києва приїхав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Візит угорського прем'єра відбувся буквально наступного дня після початку головування Угорщини в Раді Євросоюзу.

Віктор Орбан і Володимир Зеленський під час пресконференції після зустрічі в Києві

Зустріч Зеленського з Орбаном відбулася, і співрозмовники назвали її “важливим кроком для вирішення проблем, накопичених за тривалий час”. Сторони заявили, що домовилися працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми та налагодить відносини між країнами.

"Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини і буде заснований на дзеркальному підході у відносинах між країнами", – заявив Володимир Зеленський.

Віктор Орбан зі свого боку повідомив, що Угорщина хоче підписати з Україною глобальну угоду про співробітництво, готова підтримати модернізацію української економіки і взагалі має намір допомагати Україні у період свого головування у раді ЄС "всім, чим може".

Володимир Зеленський і Віктор Орбан також домовилися відкрити в Угорщині першу українську школу. Орбан, за його зізнанням, “з великою радістю” почув про цю ініціативу українського лідера. Фінансування української школи угорська держава бере на себе.

“Сьогодні ми з паном прем’єр-міністром Орбаном обговорили усі найбільш принципові питання наших сусідських відносин: торгівлю, транскордонну співпрацю, енергетичні питання, говорили сьогодні про гуманітарну сферу, все те, що стосується життя наших людей і в Україні, і в Угорщині. Зокрема, обговорили відкриття першої української школи в Угорщині. Пан прем’єр-міністр запевнив у підтримці такого проєкту. Дякую, Вікторе”, – поінформував Зеленський журналістів.

Угорський прем'єр принагідно нагадав, що в Україні проживає угорська національна меншина. "Ми сподіваємося, що і тут будуть вирішені питання, і я бачу хороші шанси на це", – наголосив Орбан.

Як відомо, саме вирішення мовного питання щодо нацменшини на Закарпатті угорська сторона раніше називала умовою для проведення особистих перемовин Орбана і Зеленського. Крім того, Угорщина роками виступала проти євроатлантичної інтеграції України, вимагаючи від Києва поступок у питанні нацменшин. Щоправда, в червні Орбан став поступливішим і обіцяв не блокувати процес вступу України до ЄС, хоча й визнав, що загалом не підтримує членство України.

Звісно, говорили і про війну. На пресконференції Віктор Орбан розповів, що просив українського президента погодитися на "припинення вогню", а вже потім проводити переговори щодо миру.

"Війна, в якій ви живете, дуже інтенсивно впливає на безпеку Європи. Ми високо цінуємо усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру. Я говорив панові президенту, що ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони дуже ускладнені. Я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти: перервати вогонь і потім продовжити перемовини. Припинення вогню могло б пришвидшити темп цих перемовин", – сказав Орбан.

У соцмережах уже жартують, що Віктор Орбан запропонував Володимиру Зеленському “просто припинити стріляти”. Що на це відповів Зеленський, Орбан не розсекретив, але назвав відповідь відвертою. За неофіційною інформацією, пропозиція угорського прем'єра президентові України не сподобалася.

“Дивною, м'яко кажучи” в інтерв’ю Lb.ua назвав цю заяву і голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Олександр Мережко.

“І він звертається не за адресою. Бо, якщо йдеться про припинення вогню, то треба звертатись не до жертви агресії, а до агресора. Від кого залежить припинення вогню? Від агресора. Тобто він, за логікою речей, має зупинити вчинення злочину агресії і, відповідно, діяти згідно з міжнародним правом”, - зауважив народний депутат.

Водночас більшість політичних коментаторів відкидають версію щодо того, що Орбан приїхав до Києва за дорученням Путіна.

“Орбан не приїхав ні з якими таємними посланнями від Путіна, Трампа чи ще когось. Орбан хоче виторгувати собі місце одного з посередників у майбутніх переговорах, - вважає зокрема Вадим Денисенко. - І позиція посередника є для нього архіважливою з двох причин: по-перше, він має серйозні внутрішні проблеми з опозицією, яка дихає йому в потилицю (між іншим, опозиція уникає українського питання). А, по-друге, він має проблеми з ЄС. Позиція посередника дозволить вирішити обидві проблеми”.

На думку інших коментаторів, вжити рішучих заходів задля поліпшення стосунків із Києвом Орбана змусили підсумки виборів до Європарламенту, де Блок Орбана Fidesz-KDNP отримав 11 мандатів і намагався домовитися із прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні щодо приєднання Fidesz-KDNP до фракції Європейських консерваторів і реформістів. Проте фракція ECR загалом і Мелоні зокрема підтримують Україну, тож вимагали від Орбана того самого. Вчасно домовитися не вдалося, але Орбан, вочевидь, не втрачає надії.

Ще одним чинником спостерігачі називають головування Угорщини у Євросоюзі, яке розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року. В Орбана є шанс поліпшити свою репутацію, Україні ж важливо, щоб Угорщина не встромляла палиці в колеса процесу нашої євроінтеграції. Є надія, що візит угорського прем'єра до Києва посприяє налагодженню взаєморозуміння. Принаймні, в США назвали цей візит "прогресом".

Водночас у Кремлі заявили, що нічого від нього не очікують. Ще б пак, адже вигідний Росії план “перемир'я” вчергове провалився.