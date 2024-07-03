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​Президент Фінляндії закликав Європу перейти до "економіки воєнного часу"

Александр Стубб вважає, що необхідно розвивати оборонну промисловість у довгостроковій перспективі.

​Президент Фінляндії закликав Європу перейти до "економіки воєнного часу"
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що країнам Європи необхідно розвивати оборонну промисловість у довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє The Japan Times.

"За його словами, Європі потрібно перейти до економіки воєнного часу, об’єднуючи замовлення на боєприпаси та зброю, щоб дати своїй оборонній промисловості довготермінову перспективу", - йдеться у повідомленні.

Стубб також зазначив, що Європейський інвестиційний банк має більше фінансувати військову промисловість.

"Ще Європа повинна створити посібник щодо того, як протистояти гібридним атакам", - сказав президент Фінляндії.

"Кібератаки, глушіння GPS, порушення повітряного простору та використання зброї імміграції - деякі форми російської гібридної війни, якої Фінляндія зазнала лише впродовж останніх місяців разом із більшістю інших країн східного флангу НАТО", - додав Стубб.

Раніше парламент Фінляндії підтримав угоду про співпрацю зі США у сфері оборони

Нагадаємо, що допомога Україні від Фінляндії сягнула позначки 3 мільярди євро.

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