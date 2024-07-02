Війська Ізраїлю продовжують обстріли на півдні Гази — Reuters

Сили оборони Ізраїлю обстріляли кілька районів на півдні Смуги Гази, в результати чого тисячі палестинців покинули свої домівки. Відомо про загиблих і поранених. Ізраїльські військові заявили, що двоє солдатів загинули під час бою днем раніше, пише Reuters.

Ізраїльські лідери заявили, що вони завершують фазу інтенсивних бойових дій проти ХАМАС, ісламістського угруповання, яке керує Газою з 2007 року, і незабаром перейдуть до більш цілеспрямованих операцій.

Пізніше медики повідомили, що 17 палестинців загинули в результаті танкового обстрілу ізраїльтянами вулиці в густонаселеному районі Зейтун в місті Газа на півночі Смуги.