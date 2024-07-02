Макрон і ліві розбивають трикутники

Сьогодні у Франції складуть конфігурацію на другий тур парламентських виборів . Кандидати, які пройшли у другий тур перегонів, до 18.00 за Парижем мають визначитися: чи залишаються вони у бюлетенях, чи відмовляються від участі заради посилення шансів когось із конкурентів.

Фото: EPA/UPG Будівля Національної асамблеї в Парижі, Франція, 1 липня 2024 р.

Нагадаємо, за підсумками першого туру “Національне об’єднання” набрало 33%, альянс лівих партій “Новий народний фронт” – 28%, відсотків, коаліція центристів “Разом” – 20%, “Республіканці” – 6,56%. Однак це абстрактні відсотки, адже депутатів Національні збори Франції обирають за мажоритарними округами. За французькими правилами проведення виборів у другий тур може вийти три і більше кандидатів в кожному окрузі. Власне, цього разу так сталося у 310 з 577 округів і нині представники центристи та ліві проводять інтенсивні консультації з метою зменшити фінальний результат “Національного об’єднання”. Зараз представники партій Ле Пен та їх союзників лідирують у 258 округах, і теоретично можуть перемогти загалом у майже 280 округах.

Як працює французька виборча система і правило “трикутника” (трьох кандидатів на одному окрузі), можна проілюструвати на прикладі округу на півдні країни, де балотується Франції Франсуа Олланд.

Колишній президент Франції, який балотується від лівих, набрав 38% голосів, на другому місті – представниця “Національного об’єднання” Майтея Пуже (31%), на третьому – “республіканець” Френсіс Дюбуа, який набрав 21%.

Якщо “Національному об’єднанню” вдасться переконати Дюбуа вийти з перегонів (раніше він заявляв, що планує продовжити боротьбу), або ж Пуже відмовиться на користь республіканця, то Олланд програє, попри солідний результат у першому турі.

Фото: LUCAS BARIOULET / LE MONDE Франсуа Олланд, колишній президент Французької Республіки та кандидат на парламентських виборах у 1-му виборчому окрузі Коррез, на терасі кафе в центрі міста Аржанта-сюр-Дордонь, Коррез, 27 червня 2024 року.

За інформацією Reuters, станом на обід вівторка блок Макрона, “республіканці” та ліві розіб’ють щонайменше 180 трикутників, аби завадити перемозі “Національного об’єднання”. Більшість кандидатів, які вийшли з перегонів – 120 осіб, належать до лівого табору.



Чи вдасться завдяки такій стратегії перемогти “Національне об’єднання”?

Раніше цей метод неодноразово спрацьовував. Однак і партія Ле Пен прогресує: якщо на парламентських виборах 2017 року політична сила набирала 13,2% (3 млн виборців), у 2022-му – 18,7% (4,2 млн), то зараз за неї проголосували 9,4 мільйона французів. Таке збільшення кількості виборців ультраправої партії уже складно компенсувати, навіть за рахунок ситуативного партнерства лівих і центристів. Сама Марін Ле Пен, до слова, стала депутатом Національних зборів уже за підсумками першого туру виборів, як і ще 38 її соратників.

Можливі конфігурації за підсумками другого туру

Варіант 1 – “Національне об’єднання” самостійно або з потенційними союзниками (частина “республіканців”) беруть 289 місць.

Фото: EPA/UPG Марін Ле Пен, кандидата від партії «Національне об’єднання», у штабі у день виборів у Франції, Париж, 1 липня 2024 року.

Марін Ле Пен уже заявила, що її партія готова сформувати уряд і делегувати одного з лідерів, Джордана Барделлу, на пост прем’єра. Однак лише у випадку, якщо матиме більшість. “Очевидно, що ми не можемо погодьтеся піти до уряду, якщо ми не зможемо діяти”, – зазначила лідерка “Національного об’єднання”.

При цьому вона допустила коаліцію з іншими політиками правого та ліберального штибу.

Гіпотетично можлива коаліція лівих і альянсу Макрона. Президент та прем’єр Франції уже ритуально закликали лівих до співпраці (за умови, що в коаліцію не увійдуть представники найбільш радикальних політсил, на кшталт комуністів та соратників Меланшона). Однак лідер Соціалістичної партії Олів'є Фор виключив можливість такого союзу, якщо чинний прем’єр залишиться при владі. Коаліція можлива, допустив Фор, якщо вона діятиме на основі програми Нового народного фронту”, на що у свою чергу не погодяться Макрон та Атталь.

Варіант 2 – жоден з альянсів не має більшості. У такому випадку можливе формування уряду меншості. Власне, так сталося за підсумками виборів 2022-го, коли партія Макрона узяла 245 мандатів, однак не мала більшості в парламенті. Втім, опозиційні партії з огляду на роздробленість та ідеологічні розбіжності не могли ефективно їй протидіяти.

Фото: EPA/UPG Президент Франції Еммануель Макрон (ліворуч) та прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь під час зустрічі з урядом, Париж, 12 березня 2024 р

Французькі медіа пишуть, що Макрон може навіть залишити чинний уряд або ж чинний уряд піде у відставку і президент призначить тимчасовий уряд. Проблема в тому, що ініціативи таких урядів, поза сумнівом, не матимуть підтримки у парламенті.

Що все це означає для України?

Зважаючи на те, що Франція є одним з найважливіших партнерів України, а президент Макрон за роки великої війни радикально змінив своє бачення щодо методів і засобів впливу на Росію, для України критично важливо, щоб і уряд П’ятої республіки стояв на позиціях підтримки нашої держави.

Попри те, що президент Франції має широкі повноваження у сфері національної безпеки та оборони і може при цьому не надто зважати на позицію парламенту, згідно з конституцією країни більшість його рішень має візувати прем'єр,

У випадку, якщо уряд буде “технічним”, проблем у контексті допомоги Україні, ймовірно, не буде.

А от уряд “Національного об’єднання”, звісно, не найкраща перспектива для нас. Навряд чи соратники Ле Пен зважаться блокувати передачу озброєнь – цього не зрозуміє французький оборонний бізнес, який нарешті працює на повну потужність, як і виборці “Національного об’єднання” з промислових регіонів. Але градус політичної підтримки європейської та атлантичної інтеграції України в Парижі може небезпечно знизитися.