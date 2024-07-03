Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир
Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Повітряні сили підтвердили удар по Криму з авіації
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
ГоловнаСвіт

В ООН закликали бути пильними через успіхи ультраправих у Європі

Політичні лідери чітко усвідомлювали, що повинна бути нульова терпимість до розпалювання ненависті та будь-яких спроб очорнити інших.

В ООН закликали бути пильними через успіхи ультраправих у Європі
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк
Фото: ЕРА/UPG

Верховний комісар ООН з прав людини закликав бути пильними перед обличчям політичних успіхів ультраправих у Європі, посилаючись на наративи, які дегуманізують мігрантів і шукачів притулку, пише Reuters.

“Ми повинні бути дуже пильними, тому що історія говорить нам, зокрема, в Європі, що очорнення іншого, приниження іншого є передвісником того, що має статися. Це тривожний дзвіночок…”, ‒ зазначив Фолькер Тюрк.

Ультраправі партії досягнули хороших результатів на виборах у Європейському парламенті минулого місяця, а у Франції цими вихідними відбудеться другий тур виборів, на яких, за прогнозами, лідирує антиіммігрантське “Національне об'єднання”.

Вчора новий уряд Нідерландів склав присягу, у якому ультраправі мають найбільше міністерств і який хоче значно скоротити міграцію, що ознаменує найбільш жорсткий правий зсув у країні за десятиліття.

Тюрк, який вже майже закінчив свій чотирирічний термін на посаді, уже багато років виборював посилення захисту біженців.

Як австрієць, чия країна стала розсадником антисемітизму в 1930-х роках і брала участь у Голокості після її анексії нацистською Німеччиною в 1938 році, Тюрк раніше заявляв про бажання запобігти майбутнім звірствам.

“У Європі ми, на жаль, спостерігаємо зростання розпалювання ненависті, зростання дискримінаційних висловлювань, і важливо, щоб політичні лідери чітко усвідомлювали, що повинна бути нульова терпимість до розпалювання ненависті та будь-яких спроб очорнити інших”, ‒ сказав він.

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно оголосив про створення нового ультраправого блоку у Європарламенті "Патріоти за Європу". Блок ультраправих має стати "найбільшою жорсткою правою групою" у законодавчому органі ЄС.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies