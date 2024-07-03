В ООН закликали бути пильними через успіхи ультраправих у Європі

Політичні лідери чітко усвідомлювали, що повинна бути нульова терпимість до розпалювання ненависті та будь-яких спроб очорнити інших.

Верховний комісар ООН з прав людини закликав бути пильними перед обличчям політичних успіхів ультраправих у Європі, посилаючись на наративи, які дегуманізують мігрантів і шукачів притулку, пише Reuters.

“Ми повинні бути дуже пильними, тому що історія говорить нам, зокрема, в Європі, що очорнення іншого, приниження іншого є передвісником того, що має статися. Це тривожний дзвіночок…”, ‒ зазначив Фолькер Тюрк.

Ультраправі партії досягнули хороших результатів на виборах у Європейському парламенті минулого місяця, а у Франції цими вихідними відбудеться другий тур виборів, на яких, за прогнозами, лідирує антиіммігрантське “Національне об'єднання”.

Вчора новий уряд Нідерландів склав присягу, у якому ультраправі мають найбільше міністерств і який хоче значно скоротити міграцію, що ознаменує найбільш жорсткий правий зсув у країні за десятиліття.

Тюрк, який вже майже закінчив свій чотирирічний термін на посаді, уже багато років виборював посилення захисту біженців.

Як австрієць, чия країна стала розсадником антисемітизму в 1930-х роках і брала участь у Голокості після її анексії нацистською Німеччиною в 1938 році, Тюрк раніше заявляв про бажання запобігти майбутнім звірствам.

“У Європі ми, на жаль, спостерігаємо зростання розпалювання ненависті, зростання дискримінаційних висловлювань, і важливо, щоб політичні лідери чітко усвідомлювали, що повинна бути нульова терпимість до розпалювання ненависті та будь-яких спроб очорнити інших”, ‒ сказав він.