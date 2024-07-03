Україна і Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до 30 вересня

У серпні відбудеться засідання профільної комісії, на якому буде обговорено його продовження на триваліший термін.

Україна і Норвегія погодили можливість виконання перевезень українськими перевізниками без дозволів до 30 вересня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

У серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, на якому буде обговорено пролонгацію "транспортного безвізу" на триваліший термін.

"Наша мета та завдання – забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн. Наразі ми домовились з Норвегією про продовження попередньої угоди, розраховуємо що незабаром термін "транспортного безвізу" буде пролонгований", - зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

За його словами, лібералізація перевезень допоможе Україні не тільки збільшувати обсяги вантажоперевезень, а й інтегруватися в європейську та світову транспортну систему.

Лібералізація вантажних перевезень можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 і вище. Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки, зазначив заступник міністра.

Україна підписала "транспортний безвіз" із Норвегією 30 серпня 3023 року. Його дія закінчилася 30 червня 2024 року.