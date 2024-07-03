Вирок у кримінальній справі проти Трампа перенесли на вересень

Дональд Трамп тріумфує: після рішення Верховного суду США щодо наявності у нього "президентського імунітету" суддя округу Нью-Йорк Хуан Мерчан постановив перенести оголошення вироку у справі про підкуп політиком зірки фільмів для дорослих.

Як повідомляє Reuters, замість 11 липня Трамп дізнається про своє покарання 18 вересня, усього за 7 тижнів до дати президентських виборів. Суд потребує часу для того, щоб зважити, чи мало обвинувачення право використовувати проти республіканця деякі з доказів, які можуть підпадати під визначення "офіційних дій" і бути захищеними імунітетом.

Таким чином Трамп гарантовано зможе бути особисто присутнім 15 липня на партійному з'їзді у Мілвокі, де його мають остаточно номінувати як кандидата в президенти від республіканців. Хоч і з дуже малою ймовірністю, але раніше цьому міг завадити тюремний термін.