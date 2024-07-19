Столтенберг запевнив, що НАТО "переживе президентство Трампа"

Генсекретар Альянсу закликає повторити підхід, який був застосований у 2016 році.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який невдовзі поступиться своєю посадою Марку Рютте, прокоментував подальшу долю Альянсу у випадку перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах.

В інтерв'ю The Guardian Столтенберг заявив, що риторика республіканця під час передвиборчої кампанії не грає вагомої ролі, а для досягнення взаєморозуміння з новою адміністрацією достатньо повторити ті кроки, які були здійснені у 2016 році, коли Трамп вперше став президентом. Тоді європейські лідери налагодили діалог з Вашингтоном, під час якого виявилося, що більшість побоювань були марними, а НАТО за чотири роки стало тільки сильнішим.

Генсекретар переконаний, що Європі "не варто потрапляти в пастку пророцтв про нібито кінець НАТО та послаблення трансатлантичних зв'язків". Столтенберг вказує на те, що критика з боку Трампа та кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса лунає "не на адресу самого Альянсу, а щодо недостатнього фінансування безпеки з боку деяких держав - а це змінюється на краще".

США, на переконання Столтенберга, не захочуть виходити з НАТО, адже разом блок становить 50% світової військової потужності, натомість Америка наодинці матиме лише 25%.