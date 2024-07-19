​Захисники знищили 980 окупантів та 55 ворожих артсистем упродовж доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали:

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Від початку вторгнення бойові втрати противника орієнтовно склали близько 564 620 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies