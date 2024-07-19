Російська армія атакувала ракетами, авіабомбами, дронами та з реактивних систем залпового вогню.

Через російські атаки на Харківщині упродовж доби постраждали дев'ятеро людей, пошкоджені авто та будівлі. Окупанти атакували область ракетами, авіабомбами, дронами та із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На світанку 19 липня, о 04:16 унаслідок ворожого ракетного обстрілу Чугуєва горіли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку, два магазини, адміністративну будівлю, скління недобудованої 5-поверхової будівлі, приватний будинок. Постраждали дев'ятеро людей, з них дитина 14-річна дитина.

Ворог атакував о 22:06 Куп’янськ. Внаслідок авіаційного обстрілу ФАБ-1500 пошкоджений приватний будинок, двоповерхову будівлю підприємства.

Фото: Харківська ОВА Куп'янськ після обстрілу

Фото: Харківська ОВА Куп'янськ після обстрілу

О 14:00 унаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню у с. Козача Лопань було пошкоджено п'ять приватних будинків та автомобіль.

О 10:15 у с. Івашки Богодухівського району внаслідок обстрілу FРV-дроном знищено приватний будинок.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі – в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового.