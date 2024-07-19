«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
«Нащо мені сонце о третій ночі?»: з лікарем-сомнологом розбираємо основні страхи скасування літнього часу
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Заміна Шмигаля на Свириденко: причини та прогнози
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Рада скасувала перехід на літній час: от як це вплине на наше здоров'я
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Гуде й димить: чим небезпечні генератори для здоров’я українців
Росія намагалася атакувати Київ безпілотниками (оновлення)
Росія намагалася атакувати Київ безпілотниками (оновлення)
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
МЗС відреагувало на умови перебування українських дітей в іспанському таборі Star Time Camp
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
Google готується зробити найбільше придбання в історії компанії
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
Кабмін готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти атакували Харківщину: постраждали люди, пошкоджені авто та будівлі

Російська армія атакувала ракетами, авіабомбами, дронами та з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти атакували Харківщину: постраждали люди, пошкоджені авто та будівлі
Куп'янськ після обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Через російські атаки на Харківщині упродовж доби постраждали дев'ятеро людей, пошкоджені авто та будівлі. Окупанти атакували область ракетами, авіабомбами, дронами та із реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На світанку 19 липня, о 04:16 унаслідок ворожого ракетного обстрілу Чугуєва горіли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-поверхового та 5-поверхового будинків, дах та скління вікон 2-поверхового житлового будинку, два магазини, адміністративну будівлю, скління недобудованої 5-поверхової будівлі, приватний будинок. Постраждали дев'ятеро людей, з них дитина 14-річна дитина.

Ворог атакував о 22:06 Куп’янськ. Внаслідок авіаційного обстрілу ФАБ-1500 пошкоджений приватний будинок, двоповерхову будівлю підприємства.

Куп'янськ після обстрілу
Фото: Харківська ОВА
Куп'янськ після обстрілу
Куп'янськ після обстрілу
Фото: Харківська ОВА
Куп'янськ після обстрілу

О 14:00 унаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню у с. Козача Лопань було пошкоджено п'ять приватних будинків та автомобіль.

О 10:15 у с. Івашки Богодухівського району внаслідок обстрілу FРV-дроном знищено приватний будинок.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі – в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies