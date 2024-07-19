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Добова кількість зіткнень незначно знизилася. На Харківському напрямку Росія продовжує штурми

На деяких напрямках кількість боїв, навпаки, збільшилася. 

Добова кількість зіткнень незначно знизилася. На Харківському напрямку Росія продовжує штурми
56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада працює на САУ Дана, Бахмутський напрямок
Фото: Роман Чоп

Загалом за добу в Україні відбулося 130 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів чотирма ракетами, 73 авіаударів з 101 КАБом, здійснила 4675 обстрілів, зокрема 139 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку росіяни продовжували наступальні та штурмові дії у районах Глибокого і Вовчанська, де відбулося 12 зіткнень, повідомив речник Генштабу Дмитро Гуцуляк у ефірі телемарафону. На Куп'янському Сили оборони відбили всі 11 штурмових дій ворога біля Синьківки, Стельмахівки і Берестового. 

"На Лиманському напрямку українські війська зупинили 14 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського, Торського і Тернів", – повідомив він.

На Сіверському Сили оборони відбили п'ять штурмових дій. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Переїзного, Спірного і Виїмки.

На Краматорському українські воїни зупинили шість спроб ворога прорвати оборону. Основні зусилля росіяни прикладали в районі Часового Яру.

На Торецькому ворог 20 разів проводив атаки на позиції захисників у районах Північного, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами. 

На Покровському напрямку захисники відбили 27 штурмів і атак окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новолександрівка, Прогрес, Уманське і Яснобродівка.

На Курахівському Сили оборони зупинили 15 атак поблизу Красногорівки та Парасковіївки.

На Орхівському було шість зіткнень у районах Малої Токмачки і Новоандріївки. Ворог успіху не мав, сказав речник Генштабу. 

"На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Три штурми російських загарбників відбито українськими воїнами", – повідомив речник. 

  • Покровський напрямок знову став лідирувати за кількість атак ворога. Добою раніше найбільша кількість зіткнень була на Торецькому напрямку. Тоді загальна кількість зіткнень була вищою: 144. Минулої доби кількість боїв знизилася на Харківському, Сіверському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському.
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