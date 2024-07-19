Росіяни завдали майже 450 ударів по Запорізькій області, постраждали 13 населених пунктів

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Упродовж доби окупанти завдали 447 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Війська Росії здійснили чотири авіаційні удари по П'ятихатках, Кам'янському та Лобковому.

176 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоданилівку.

20 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Левадне та Гуляйполе.

247 артобстрілів завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного, Успенівки, Степногірська та Приморського.

Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Минулої доби через російські атаки по Пологівському району Запорізької області поранені троє людей, серед них двоє дітей.