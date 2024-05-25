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До 30 червня купити книги у видавництва Vivat можна з безкоштовною доставкою на "Нову пошту"

Спеціальний тариф розповсюджується на всі типи доставок - у поштомат, відділення та доставку кур’єром.

До 30 червня купити книги у видавництва Vivat можна з безкоштовною доставкою на "Нову пошту"
Друкарня Vivat
Фото: ДСНС

Компанія "Нова Пошта" підтримує компанії "Фактор Друк" та Vivat і надає доставку по Україні для усіх замовлень, що буде оформлено на сайті vivat.com.ua протягом наступних двох тижнів.

"Тут друкувалися книги багатьох українських видавництв. Тож, друзі, закликаємо вас підтримати наших партнерів та замовити у них книгу. Зараз для них це неоціненна підтримка. Ми ж зі свого боку доставлятимемо всі посилки видавництва до 30 червня власним коштом", - йдеться в повідомленні "Нової пошти" в Instagram.

Пропозиція діє до 30 червня 2024 року, на всій території України, крім територій на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих територій.

Спеціальний тариф розповсюджується на всі типи доставок, а саме - у поштомат, відділення та доставку кур’єром, в тариф включено комісія від оголошеної вартості, доставка в село/смт та пакування, повідомляється на сторінці Vivat у фейсбуці.

"Увага: через слідчі та рятувальні дії доступ до складу обмежений, що тимчасово унеможливлює відправки! Ми приймаємо усі замовлення на сайті, та опрацюємо їх, як тільки роботу складу буде поновлено. Просимо вас поставитися до цього із розумінням", - йдеться в повідомленні.

  • "Фактор-друк" - типографія, у цех якої 23 травня влучили росіяни під час масованого удару по Харкову. Вона входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat - також входить до холдингу. Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв.
  • Унаслідок удару загинули семеро працівників. Ще близько 20 були поранені. 50 000 книжок згоріли.
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