Фонд "Відродження" надасть видавництву Vivat терміновий грант для допомоги після обстрілу

Міжнародний фонд "Відродження" надасть видавництву Vivat терміновий грант для допомоги після російського обстрілу.
Про це повідомили директор відділу комунікацій фонду Олександр Кульчицький та пресслужба фонду. Розмір гранту не уточнили.
"Учора росіяни обстріляли типографію «Фактор-друк» у Харкові, що входить до холдингу разом з видавництвом Vivat. Є загиблі та поранені, а сама друкарня вщент зруйнована. Десятки тисяч книг було знищено – книг багатьох видавництв, що друкувалися на типографії. В цій ситуації Міжнародний фонд «Відродження» вирішив підтримати Vivat, надавши терміновий грант, який допоможе йому пережити ці важкі часи", – йдеться у повідомленні фонду.
- Учора Росія завдала масованого удару по Харкову. В місто вдарили дев'ять ракет.
- Росіяни поцілили в друкарню "Фактор", до холдингу якої входить видавництво Vivat. Друкарня – одна з небагатьох в Європі з повним циклом виробництва. Тут друкували не лише "віватівські" книги, а й інших видавництв.
- Унаслідок удару загинули семеро людей, 20 поранені. 50 000 книжок згоріли.