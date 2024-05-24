Музична премія YUNA назвала переможців

У Києві відбулася церемонія нагородження Yearly Ukrainian National Award, або ж YUNA - щорічної музичної премії для українських виконавців.

Тріумфаторами вечора став гурт "Антитіла" - в їхньому активі одразу три нагороди. Тараса Тополю та компанію визнали найкращою рок-групою, а їхня композиція "Фортеця Бахмут" стала найкращою піснею року з найкращим відеокліпом.

Статуетка за найкращий альбом року дісталася Джамалі за платівку QIRIM. KOLA та Артем Пивоваров визнані найкращими виконавцями, дуетом року стали Злата Огневич та SHUMEI з треком "Буревіями", а найголовнішим відкриттям - очікувано проєкт Клавдія Петрівна, який досі зберігає анонімність.

"Латексфауна" отримали премію за найкращий поп-гурт, а спеціальні статуетки за благодійність та благодійний тур в активі "Другої ріки" та "KOZAK SYSTEM" відповідно.