Росіяни вбили ще трьох цивільних на Донеччині

За минулу добу росіяни вбили 3 жителів Донецької області. Загальна кількість вбитих на Донеччині сягає1972 особи.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За інформацією Філашкіна, впродовж доби загинули дві людини у Сіверську та одна у Зеленому Полі. Двоє цивільних зазнали поранень.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1972 цивільних, ще 4917 зазнали поранень. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- 24 травня під обстріли потрапили Бахмутський, Краматорський і Покровський райони. Ворог застосував для атаки на місто реактивні системи залпового вогню й ствольну артилерію.