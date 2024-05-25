Росіяни вбили ще трьох цивільних на Донеччині

За минулу добу росіяни вбили 3 жителів Донецької області. Загальна кількість вбитих на Донеччині сягає1972 особи.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За інформацією Філашкіна, впродовж доби загинули дві людини у Сіверську та одна у Зеленому Полі. Двоє цивільних зазнали поранень.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1972 цивільних, ще 4917 зазнали поранень. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.