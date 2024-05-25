В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
ГоловнаСуспільствоВійна

Росії потрібне "замороження" війни в Україні для підготовки до нового наступу, — ISW

Путін не відмовляється щодо планів захопити українські землі, для цього йому потрібне "тимчасове припинення вогню".

Росії потрібне "замороження" війни в Україні для підготовки до нового наступу, — ISW
Фото: EPA/UPG

Росія готова скористатися будь-яким припиненням бойових дій і "замороження" війни, щоб підготуватися до ймовірного майбутнього наступу на території України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише "Дзеркало тижня".

Аналітики Інституту вважають, що ймовірне припинення бойових дій не дає достовірності того, що Путін достримуватиметься умов "перемир'я", адже РФ неодноразово порушувала угоди про визнання територіальної цілісності України, зокрема визнання її як незалежної держави у 1991 році та Будапештський меморандум 1994-го.

"Зупинка бойових дій надала б росіянам можливість відновити боєздатність армії, яка зазнала значних втрат за час вторгнення, мобілізувати людей на широкомасштабну експансію і реформи замість ведення війни в Україні, а також залучити більше ресурсів для оборонно-промислового комплексу без обмежень на нагальні потреби в Україні", ‒ зазначають в ISW.

В ISW також підкреслюють, що для Путіна "замороження конфлікту" є надією, що Захід зменшить військову та економічну підтримку України, а Кремль зможе краще підготувати свою армію для відновлення бойових дій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies