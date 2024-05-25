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За добу окупанти здійснили 342 удари по Запорізькій області, зруйновано будинки

Ворог завдав 2 авіаційні удари по Новоандріївці.

За добу окупанти здійснили 342 удари по Запорізькій області, зруйновано будинки
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби російські окупанти 342 рази вдарили по Запорізькій області, під ворожим вогнем опинилися 7 населених пунктів, ворог зздійснив 2 авіаудари по Новоандріївці.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", — написав очільник ОВА.

Зокрема, ворог завдав 2 авіаційні удари по Новоандріївці.112 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

25 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе. 

203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

  • У п'ятницю росіяни вбили чоловіка у Пологівському районі Запорізької області. Під ударами ворожої авіації були Новоандріївка, Малинівка та Гуляйполе.
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