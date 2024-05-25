За добу окупанти здійснили 342 удари по Запорізькій області, зруйновано будинки

203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

25 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе.

"Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", — написав очільник ОВА.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби російські окупанти 342 рази вдарили по Запорізькій області, під ворожим вогнем опинилися 7 населених пунктів, ворог зздійснив 2 авіаудари по Новоандріївці.

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