Ворог вдарив по Харкову ракетами С-300, — ОВА

Упродовж доби російські окупанти завдали удрів ракетами С-300 по Харкову, де знищено освітній заклад, у Золочеві пошкоджено дитячий садок, також відомо про постраждалих.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 25 травня близько 01:00 ворог атакував Слобідський район Харкова. Внаслідок ракетних ударів С-300 пошкоджено, будівлю навчального закладу. Пошкоджено 16 автомобілів, майже сотня вибитих вікон у багатоквартирних будинках.

04:40 Ізюмський район, смт Борова. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. У селі Коротич Харківського району відбувся обстріл по території.

О 9:00 смт відбувся ворожий артобстріл Купянська-Вузлового. Пошкоджено навчальний заклад.

Фото: Олег Синєгубов

1Також 24 травня ворог обстріляв Малоданилівську громаду. Внаслідок обстрілу с. Мала Данилівка. пошкоджено житлові будинки. У м. Золочів внаслідок обстрілу біля дитсадка пошкоджено п'ять приватних домоволодінь.

Ha Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Ситуація контрольована. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх.

На Купʼянському напрямку противник 17 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися зокрема в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське. На даний час продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена. Силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації обстановки.

Всього евакуювали 11090 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.